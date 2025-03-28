«Сегодня стало безопаснее находиться в общественных местах». Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков подвёл итоги работы полиции в 2024 году

В своём докладе Законодательному собранию Свердловской области начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков заявил, что за последние годы в регионе наблюдается устойчивое снижение уровня преступности. С 2019 по 2024 год общее число преступлений сократилось на 16%, достигнув минимального показателя — 48 тысяч против 58 тысяч ранее. Отдельные виды преступлений показали ещё большее снижение: количество убийств упало на треть, тяжких телесных повреждений — на 25%, краж — на 40%, а хищений автомобилей — в 5 раз. Также значительно сократились случаи квартирных краж (в 4 раза), грабежей (в 3,5 раза) и разбоев (в 2,5 раза).

Полиция Свердловской области выявила лиц, причастных к более чем 26 тысячам противоправных деяний. Улучшена раскрываемость убийств, грабежей, краж, похищений транспортных средств и вымогательств. Показатели эффективности по раскрытию изнасилований достигли 100%.

«Сегодня стало безопаснее находиться в общественных местах. Число противоправных посягательств сократилось на 18%, а уличных преступлений на 23%. Нами обеспечено оперативное сопровождение расследования наиболее опасных преступных посягательств. Так, в сентябре прошлого года оперативно раскрыто изнасилование и убийство малолетней девочки в Нижнем Тагиле», — отметил Александр Мешков.

Напомним, 3 сентября в Нижнем Тагиле было обнаружено тело 11-летней Насти Якиной, пропавшей четырьмя днями ранее. Ребёнка нашли в подвале общежития на улице Юности на Вагонке, где она жила вместе с отцом. Вскоре после обнаружения тела по подозрению в убийстве был задержан сосед девочки. Задержание произошло в одном из московских аэропортов, когда мужчина собирался отправиться в зону проведения специальной военной операции. В его квартире были обнаружены следы крови и волосы, что послужило основанием для задержания. Задержанного оперативно доставили в Нижний Тагил для проведения следственных действий. Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.

В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет чего раскрыто около тысячи преступлений, 300 из которых относятся к категориям тяжких и особо тяжких. В экспертно-криминалистическом подразделении проводится 49 видов экспертиз, включая автотехнические, компьютерные и электротехнические. В 2024 году проведено более 36 тысяч экспертиз. Результаты проведённых мероприятий помогли раскрыть свыше 17 тысяч преступлений. Установлены личности 20 неопознанных трупов, а также местонахождение 250 без вести пропавших граждан, среди которых 55 несовершеннолетних. Также установление и задержание лиц, причастных к поджогу релейных шкафов под Первоуральском стало возможным благодаря проведённой ДНК-экспертизе.

Доказана причастность организованных преступных структур к совершению более 1 тысячи преступлений, что в два раза превышает показатель предыдущего года. К уголовной ответственности привлечены 367 лидеров и активных участников организованных групп, включая 37 членов этнических группировок.

В 2024 году каждое третье зарегистрированное преступление совершается с использованием современных технологий. По итогам года зафиксирован рост количества зарегистрированных преступлений на 9%, от которых пострадало около 7 тысяч граждан, причём около трети из них — пенсионеры. Сумма причинённого ущерба значительно возросла, увеличившись с 2,4 млрд до 4,2 млрд. Важным шагом стало введение периода охлаждения между оформлением и получением кредита. Эта отсрочка, установленная федеральным законом, призвана защитить от необдуманных решений, принятых под влиянием мошенников. Однако, закон вступит в силу только с 1 сентября 2025 года.

В области незаконного оборота оружия активно осуществляется сотрудничество с Управлением Федеральной службы безопасности и Росгвардией. За отчётный период было выявлено 280 фактов незаконного оборота оружия. В результате проведённых мероприятий из незаконного оборота изъято 3,5 тысячи боеприпасов, 29 килограммов взрывчатых веществ, 6 взрывных устройств и 57 единиц оружия.

Кроме того, в прошлом году в регионе было выявлено более 2000 преступлений экономической направленности. К ответственности привлечены 900 лиц, совершивших эти преступления, из которых 500 — за совершение тяжких и особо тяжких деяний. Ущерб составил более 2,2 млрд рублей.

Приоритетом полиции также остаётся борьба с наркотиками: выявлено около 7 тысяч наркопреступлений, изобличено 2,5 тысяч лиц (каждый второй – наркосбытчик). Изъято более 186 килограммов наркотиков и 377 килограммов прекурсоров, ликвидировано 10 лабораторий и 12 притонов. Ограничен доступ к 1300 сайтам, пропагандирующим наркотики. Также изъято 52 тысячи литров контрафактного алкоголя и ликвидировано 3 подпольных цеха.

Выявлено 99 преступлений террористической направленности и 41 экстремистской, установлено 5 фактов реабилитации нацизма, а за дискредитацию ВС РФ привлечено 45 человек.

Пресечено более 19 тысяч нарушений в сфере трудовой миграции, вынесено почти 5000 решений о выдворении (в 2 раза больше, чем в 2023 году), наложены около 5000 запретов на въезд, аннулировано 1140 патентов. Растёт число дел о незаконной миграции. Несмотря на то, что преступность среди мигрантов выросла, она не оказывала существенного влияния на криминогенную обстановку в регионе (2,6% от всех преступлений, что ниже среднего по РФ и УрФО).

Также в прошлом году снижено количество ДТП на 3,5%, уменьшилось и число пострадавших. Количество погибших осталось на уровне 2023 года. Достигнуты целевые показатели проекта «Безопасность дорожного движения».

Следует отметить, что дефицит кадров в полиции сейчас составляет более 4,5 тысяч человек. Нижний Тагил является одним из городов, где наиболее остро проявляется эта проблема. Нехватка сотрудников составляет около 25-30%.