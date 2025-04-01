В Нижнем Тагиле проснулись клещи

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле зарегистрировано не менее 5 случаев присасывания клещей, сообщает «Тагильский рабочий». Уточняется, что некоторые из пострадавших были привиты от клещевого энцефалита, другие — нет, поэтому им потребовалось введение иммуноглобулина. Однако этот метод не помогает при инфицировании боррелиозом, который также могут переносить клещи. Клещи были обнаружены на Ленёвке, в селе Лая, в Нижнем Тагиле и Черноисточинске.

Также клещи могут присасываться и к домашним животным, которых хозяева выводят на прогулку.

«Гуляла во дворе со своей собакой, везде еще лёд, практически нигде нет листьев. Придя домой, понимаю, что моя собака обеспокоенно чешет пузико, посмотрела и увидела клеща, срочно поехали в ветеринарную клинику», — поделилась своей историей с редакцией АН «Между строк» тагильчанка Светлана.

Извлечённых клещей необходимо отправить на анализ. Медики настоятельно рекомендуют быть осторожными при выезде на природу, осматриваться после каждого посещения леса, парка или прогулки в местах, где есть сухая трава и листва.