В Екатеринбурге врачи спасли жизнь 61-летнего тагильчанина

Благодаря профессиональной работе свердловских врачей удалось спасти 61-летнего тагильчанина Андрея Севастьянова. У мужчины одновременно случился инфаркт и внутричерепное кровоизлияние. Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 выполнили расширение сосудов сердца и мозга. Сейчас мужчина проходит реабилитацию в центральной городской клинической больнице № 6.

В направления национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» входят передовые методики лечения пациентов, а также малоинвазивные вмешательства при сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Житель Нижнего Тагила Андрей Севастьянов внезапно почувствовал себя плохо, жена вызвала ему скорую. Пациента с жалобами на головную боль, боли за грудиной, тошноту и рвоту привезли в Городскую больницу № 4 Нижнего Тагила, где в ходе обследования у него выявили сразу два угрожающих жизни состояния — внутричерепное кровоизлияние и инфаркт миокарда. Врачи связались с Региональным сосудистым центром и проконсультировались с нейрохирургом екатеринбургской Городской клинической больницы № 40, после чего пациента экстренно доставили в СОКБ № 1 для оказания высокотехнологичной помощи», — сообщается на информационном портале Свердловской области.

Операция длилась более трёх часов. На следующий день после операции мужчина смог самостоятельно дышать, а через 4 дня Андрея перевели из реанимации в палату интенсивной терапии «неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения». Благодаря лечебной физкультуры и физиотерапии пациент приступил к восстановлению активности.

«Мы столкнулись с редкой патологией: у пациента очень крупная базилярная артерия, которая из-за гипертонической болезни превратилась в аневризму. Её разрыв привёл к кровоизлиянии. Единственным возможным вариантом лечения в данном случае являлось стентирование. Но сначала нужно было установить стент в левую коронарную артерию, закупорка ветви которой вызвала инфаркт», — рассказала врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Камилла Мавлютова.

В ЦГКБ № 6 с Андреем Севастьяновым работает бригада, состоящая из: врача-невролога, специалиста по физической реабилитации, медицинского психолога и специалиста по эрготерапии.

«Прогноз относительно благоприятный: с посторонней помощью пациент может садиться и даже пробует вставать. Он настроен на активное восстановление и возвращение к полноценной жизни», — отметила лечащий врач пациента, невролог ЦГКБ № 6 Татьяна Китова.

Во время восстановления тагильчанин получает поддержку и от семьи.

«На данный момент самочувствие нормальное, настроение хорошее и даже боевое. Есть большой стимул к полному выздоровлению: дочка должна родить внука летом. Особые слова благодарности хочется сказать врачам и медперсоналу областной больницы за то, что вернули меня к жизни, и сотрудникам ЦГКБ № 6, которые активно занимаются моим здоровьем», — поблагодарил свердловских медиков Андрей Севастьянов.