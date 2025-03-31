Тагильчанка с детьми опоздала на посадку в аэропорту Кольцово на одну минуту и потеряла 200 тысяч рублей

14 марта этого года в аэропорту Кольцово тагильчанка с семьёй и друзьями не смогла вылететь своим рейсом из-за опоздания на посадку всего на одну минуту.

Рейс DP-340 авиакомпании «Победа» должен был вылететь в Сочи в 06:15. Екатерина с тремя детьми и ещё трое её друзей, приехавшие в Кольцово из Нижнего Тагила, планировали этим рейсом отправиться на отдых. Поездка обошлась Екатерине примерно в 200 тысяч рублей, включая авиабилеты, бронь отеля и билеты в развлекательные парки Сочи.

Как женщина рассказала Е1, она прибыла в аэропорт заблаговременно — в три часа ночи. После регистрации и прохождения досмотра, около 04:20, она решила покормить детей, а около пяти утра, закончив завтрак, компания ожидала объявления о начале посадки. Однако, по словам Екатерины, его не было.

Первое объявление о посадке прозвучало в 05:46. В спешке собрав вещи, компания направилась к стойке регистрации, но, по их словам, опоздала на одну минуту. Задержка была связана с тем, что младший ребёнок долго плакал, и Екатерине потребовалось сменить ему подгузник. Вследствие этого представители авиакомпании отказались пускать тагильчан на борт, а затем и вовсе вызвали полицию.

Авиакомпания отказала им в посадке, мотивируя это тем, что официальное время окончания посадки — 06:00, а они прибыли в 06:01. При этом, как утверждает Екатерина, позже на рейс были допущены другие пассажиры на места, предназначенные для её семьи.

«Когда нас не пустили в самолёт, мы стояли у прохода. Через десять минут пришли три человека, и их посадили на рейс. Я снимала видео, на запись попал билет одного из пассажиров — на нём было указано наше место! — возмущена Екатерина. — Они перепродали наши билеты. Почему людей, которые пришли на посадку ещё позже, пустили, а нас — нет? Почему при вместимости самолёта в 189 посадочных мест было зарегистрировано 194 пассажира?» — поделилась тагильчанка.

В результате «Победа» аннулировала билеты и на обратный рейс и отказалась возвращать за них деньги. После произошедшего женщина составила досудебную претензию и направила её в авиакомпанию. В ответе авиакомпания сослалась на результаты служебного расследования, подтвердившего факт опоздания. Они указали, что в посадочном талоне было указано время окончания посадки — 05:50.

«При опоздании на регистрацию либо на посадку, независимо от причин опоздания, клиент теряет право на воздушную перевозку. Уплаченная плата не возвращается», — указано в ответе авиакомпании.

Однако, согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, время окончания посадки рейса DP-340 не всегда было таким строгим. Например, 25 марта посадку закрыли только в 06:03. Более того, сервис «Яндекс.Путешествия» показывает, что 14 марта рейс, на котором должна была лететь Екатерина с семьёй и друзьями, задержался в Кольцово на 20 минут.

На момент публикации ни пресс-служба авиакомпании «Победа», ни представители аэропорта Кольцово не предоставили официальных комментариев относительно инцидента.