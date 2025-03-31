В полиции Нижнего Тагила опровергли версию об избиении и похищении человека на улице (ВИДЕО)

В полиции Нижнего Тагила прокомментировали инцидент, который произошёл 25 марта на парковке у дома № 5 на проспекте Мира. Напомним, в редакцию АН «Между строк» обратился тагильчанин и рассказал, что неизвестные избили молодого человека, силой затолкали в машину и увезли. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

«На парковке произошла очередная драка. Молодого человека ударили кулаком в лицо, после чего он ударился головой об асфальт и перестал понимать, что с ним происходит. После избиения его затащили в машину и увезли», — рассказал АН «Между строк» очевидец конфликта.

На записи слышно, как жители дома попытались вмешаться в конфликт, предупреждая участников потасовки о том, что вызвали полицию. Однако это не остановило злоумышленников. На место происшествия прибыли сотрудники полиции из ОП № 16. Как сообщил читатель АН «Между строк», жильцы написали объяснительные о произошедшем.

В полиции Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что похищения не было.

«Факт избиения не нашёл своего подтверждения. Полиция разобралась, приятели забрали своего друга домой», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».