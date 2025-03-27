«Этот вопрос мы не раз обсуждали, но пока нет решения». Вице-спикер городской думы Алексей Балыбердин попросил ГАИ активнее участвовать в мероприятиях по очистке дорог от снега

Сегодня, 27 марта, на заседании Нижнетагильской городской думы обсуждались вопросы безопасности дорожного движения, присвоения звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил», дополнительных выплат семьям служащих в зоне СВО, инвестиционные проекты.

Начальник городской ГАИ Сергей Бернгардт рассказал об итогах работы в 2024 году, а также о планах на 2025 год. Вице-спикер городской думы Алексей Балыбердин обратил внимание на одну из наиболее актуальных проблем, требующих решения, — уборку снега с проезжей части. Он подчеркнул, что сейчас эта задача имеет особую значимость. В связи с этим остро встаёт вопрос об эвакуации транспортных средств, препятствующих работе снегоуборочной техники.

«Этот вопрос мы уже не раз обсуждали, но пока нет серьёзного глобального решения. У нас население делится на две категории: одни хотят, чтобы дороги почистили, а другие в это же время оставляют машины, из-за чего дорожная техника не может их почистить. Здесь нужно усилить нашу совместную работу, например, где-то вводить временные ограничения на парковку», — отметил Алексей Балыбердин.

Обеспокоенность депутат понятна, впрочем, учитывая погодные условия, проблема может быть решена в ближайшее время и без применения специальных мер со стороны ГАИ и городских служб.

Всем тагильчанам ветеранам Великой Отечественной войны будет присвоено звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил». Для этого местное отделение Совета ветеранов подаст ходатайства главе города, после чего депутаты городской думы примут решение. До 9 мая ветеранам будут вручены лента, памятный знак, диплом и удостоверение Почётного гражданина Нижнего Тагила.

Замначальника управления экономики и территориального развития администрации города Инна Власова рассказала о реализованных в 2024 году и планируемых к реализации в 2025 году инвестиционных проектах в городскую инфраструктуру. Среди них проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в 2024 году были отремонтированы четыре участка дорог. Муниципальный контракт на осуществление капитального ремонта моста на улице Космонавтов, заключённый в этом году, был расторгнут, а проект приостановлен.

В 2025 году продолжится модернизация системы теплоснабжения в Дзержинском районе, на которую выделено 274,8 млн рублей. Также в следующем году планируется строительство школы на 1200 мест в новом микрорайоне «Александровский», строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса на улице Фрунзе (на территории бывшей военной части) и крытого катка на улице Красноармейской.