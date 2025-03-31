Нижний Тагил «засветился» в новом российском криминальном сериале о маньяке

Часть действий остросюжетного сериала «Тайга» (18+) будет происходить в Нижнем Тагиле. Основной локацией, где живут главные герои, обозначен выдуманный провинциальный город Вьюча. Именно там появился маньяк, который в лесу убивает маленьких девочек. Несовершеннолетняя дочь местного следователя, который ведёт дело, и старший брат одной из погибших девочек отправляются на автобусе в соседний большой город. Он — чтобы сделать закладку с наркотиками, она — чтобы поступить в кадетское училище. И хотя название населённого пункта авторы прямо не называют, на одном из кадров засветилась табличка на автобусе, где указаны конечные точки маршрута: «г. Нижний Тагил — г. Вьюча».

Из открытых данных известно, что большая часть съёмочного процесса проходила в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Природные виды снимались в Челябинской области в районе небольшого городка Сима.

Почему авторы сериала решили выбрать для сюжета Нижний Тагил — остаётся загадкой.