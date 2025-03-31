В Нижнем Тагиле жильцы дома на улице Красноармейской страдают от неадекватного поведения соседки

Жильцы дома на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле жалуются на неадекватное поведение соседки. По словам тагильчан, 28-летняя девушка портит общедомовое имущество, а также проявляет агрессию к соседям и их домашним питомцам, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

«Появилась эта особа в нашем доме год назад. Уже осенью начались серьёзные проблемы. Что только она не делала: и вандализм устраивала, всё в подъезде и тамбуре переломала, изгадила и изрезала. Прыгала на меня на глазах у моего 13-летнего ребёнка. И раз я особо не реагировала на все её выходки, ведь очевидно, что человек болен, иначе не стал бы себя так вести и проявлять агрессию к окружающим, она переключилась на моего ребёнка», — рассказывает тагильчанка.

По словам женщины, когда её сын оставался один, соседка удерживала дверь, чтобы ребёнок не мог выйти в школу, заливала ему дверь кислотой и забрызгивала репеллентами. Несколько раз мальчик получал интоксикацию, и его увозили в больницу на скорой помощи. Также она отравляла их собаку и продолжает их терроризировать до сих пор.

«Живёт она одна, приехала из деревни, купила квартиру в ипотеку, но регулярно к ней приезжает её мать и помогает ей пакостить. Они вместе удерживали моего ребёнка, когда он выходил. Ещё приезжает сожитель её матери, возможно, её отец, он даже мне нож к груди приставлял», — говорит тагильчанка.

Также жительница дома рассказывает, что уже неоднократно обращалась в полицию, но безуспешно.

«Собирались с соседями, хотели с ней поговорить, но она громогласно послала всех матом в далёкий пеший поход и прошла мимо. Хорошо, что записали это на камеру, а то в полиции она заявила, что это мы, видите ли, на неё, бедняжку, толпой напали и насильно удерживали. Также она разбила ребёнку телефон, который стоит более 100 тысяч. А на нашей двери уже нет живого места, глазок меняли дважды, ручка сломана. Уже не один десяток заявлений в полиции пылится от нас на неё, а воз и ныне там, только успевают открывать и закрывать дела. Почему закрывают, непонятно! Она же опасна для окружающих!» — говорит женщина.