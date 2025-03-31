Ограничение на количество сим-карт, единая воспитательная система для детских лагерей, внесудебное взыскание долгов по налогам и запрет на рекламу нежелательных организаций. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-5 законов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Ограничение на количество сим-карт

В апреле 2025 года начнёт действовать новый закон, направленный против телефонных мошенников. Теперь на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Также на Госуслугах появится возможность проверить число оформленных на себя сим-карт. Всё это будет способствовать борьбе с кибермошенничеством, в котором задействованы услуги связи.

Единая воспитательная система для детских лагерей

С апреля 2025 года, согласно принятому Госудмой закону, начнёт действовать единая программа воспитательной работы в детских лагерях. Работники учреждений отдыха и оздоровления детей смогут использовать её при составлении планов.

Подрастающему поколению будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Отдельное внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и воспитанию трудолюбия.

Внесудебное взыскание налоговой задолженности

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении процедуры внесудебного взыскания налоговой задолженности с граждан — по аналогии с юридическими лицам и индивидуальными предпринимателями.

Предложенный внесудебный порядок касается, в основном, имущественных налогов, а также исчисляемых физлицами самостоятельно при подаче деклараций (например, НДФЛ в определённых случаях) или в рамках применения спецрежима для самозанятых.

Предусматривается направление налоговым органом уведомления физлицам о необходимости уплаты налога, а затем и требования об этом.

Если после этого налог не будет уплачен, то, согласно поправкам, будет принято решение о внесудебном взыскании. Гражданин вправе направить возражения, и тогда спор переходит в судебную плоскость. Срок представления возражений увеличен втрое — до 30 дней. Спорные суммы подлежат исключению из сальдо единого налогового счёта — общей задолженности физлица по уплате налогов до решения суда.

Запрет на рекламу нежелательных организаций

Государственная дума приняла закон, который устанавливает запрет на распространение рекламы для ряда организаций и ресурсов. Теперь в России запрещена реклама иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны и общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете. Также запрет на рекламу распространяется на ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Бесплатная юридическая помощь для участников СВО и членов их семей

В первом чтении принят законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО, а также членам их семей. Изменения предлагаются в статью 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ».

Согласно документу, право на получение бесплатной юридической помощи предоставят:

— военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции;

— военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в защите приграничных территорий РФ;

— мобилизованным;

— добровольцам;

— членам семей всех вышеуказанных категорий.