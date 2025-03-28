В Нижнем Тагиле неизвестные на улице избили и похитили человека (ВИДЕО) 

На скандально известной парковке у дома № 5 на проспекте Мира в минувший вторник, 25 марта, снова произошла драка. Инцидент произошёл ночью, около 23:10, и попал на запись камер видеонаблюдения. Как рассказал АН «Между строк» очевидец конфликта, неизвестные избили молодого человека, силой затолкали в машину и увезли.

«На парковке произошла очередная драка. Молодого человека ударили кулаком в лицо, после чего он ударился головой об асфальт и перестал понимать, что с ним происходит. После избиения его затащили в машину и увезли», — рассказал АН «Между строк» очевидец конфликта.

На записи слышно, как жители дома попытались вмешаться в конфликт, предупреждая участников потасовки о том, что вызвали полицию. Однако это не остановило злоумышленников. На место происшествия прибыли сотрудники полиции из ОП № 16. Как сообщил читатель АН «Между строк», жильцы написали объяснительные о произошедшем. В настоящее время правоохранители разыскивают участников конфликта.

Получить оперативный комментарий АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» не удалось.

Несмотря на то что в настоящее время на первом этаже дома находится кафе, на парковке рядом с ним по ночам продолжают собираться конфликтующие группы. Ранее на этом месте располагались круглосуточные увеселительные заведения, посетители которых неоднократно беспокоили жителей близлежащих домов.

Напомним, 8 октября 2022 года у заведения произошла массовая драка. Как утверждали очевидцы события, один из участников конфликта получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь. 25 октября 2022 года посетители кафе также устроили уличные разборки из-за пива, которые попала на видео. В ночь на 29 января 2023 года произошла очередная пьяная потасовка. Уставшие от регулярных драк под своими окнами жители дома на улице Горошникова собирали подписи, чтобы направить жалобу на круглосуточное кафе в полицию и администрацию города. 21 мая 2023 года случилась ещё одна массовая драка. 23 мая 2023 года жильцы дома пожаловались редакции АН «Между строк» на нашествие тараканов. По их словам, насекомые появились после открытия на первом этаже здания круглосуточного заведения.