Жильцы домов на улице Горошникова в Нижнем Тагиле жалуются на частые драки под окнами между посетителями кафе (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила, около кафе на улице Горошникова, 88, в ночь на 29 января произошла очередная пьяная драка. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. По словам очевидцев, потасовка началась ещё на крыльце заведения.

На записи видно, как сперва двое мужчин начинают толкать друг друга, затем число участников конфликта увеличивается. В итоге мужчина, с которым что-то не поделила компания, оказался на улице без куртки, несколько раз упал и задел припаркованный автомобиль, который, по словам жильцов дома, уже не раз страдал от пьяных разборок.

Уставшие от регулярных драк под своими окнами жители дома на улице Горошникова собирают подписи, чтобы направить жалобу на круглосуточное кафе в полицию и администрацию города. Также тагильчане планируют заручиться поддержкой депутата городской думы Никиты Беркутова, к которому уже обращались с просьбой помочь.

Напомним, это уже не первая драка, произошедшая рядом с кафе «Тбилиси». Осенью посетители заведения также устроили у стен дома пьяную потасовку. Тогда после ночной стычки на участников были заведены административные дела по статьям «Повреждение имущества» и «Мелкое хулиганство». Ранее здесь же произошла ещё одна массовая драка, в результате которой один из участников конфликта получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь.