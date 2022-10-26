В Нижнем Тагиле эпичная уличная драка из-за пива попала на видео

В Нижнем Тагиле около кафе на Горошникова, 88 в ночь на 25 октября несколько мужчин устроили драку. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как один из участников потасовки разливает по улице пиво, при попытке подойти к собеседнику получает удар ногой в грудь, после чего разбивает бутылку и ломает фонарь припаркованного рядом автомобиля. По разговору между сторонами конфликта можно предложить, что недопонимание возникло как раз из-за пенного напитка. По уточнению очевидцев, на место была вызвана полиция, но гражданин успел скрылся.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», по данному факту правоохранители проводят проверку. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также личность нарушителя. В его действиях, по версии полицейских, усматриваются признаки правонарушения по ст. 7.17 КоАП (повреждение имущества) и 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). На данный момент у полиции уже есть предположения о личности мужчины.

Напомним, что у круглосуточного заведения по данному адресу регулярно происходят ночные стычки. 8 октября здесь же произошла массовая драка, в результате которой один из участников конфликта получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.