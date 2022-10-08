В центре Нижнего Тагила мужчины устроили драку на проезжей части (ВИДЕО)

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле около 0:30 у дома № 5 на проспекте Мира произошла массовая драка. Последствия конфликта удалось записать на видео жильцам дома. Как утверждают очевидцы события, один из участников конфликта получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь.

После обращения очевидцев на место прибыла полиция. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД города, сотрудники доставили участников конфликта в ОП № 16. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» отметили, что по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.