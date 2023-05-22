В Нижнем Тагиле на улице Горошникова произошла очередная пьяная массовая драка (ВИДЕО)

Накануне, 21 мая, в центре Нижнего Тагила, около кафе на Горошникова, 88, возникла очередная пьяная драка. Инцидент произошёл ночью, примерно в 02:19, и попал на запись камер видеонаблюдения.

На записи видно, как участник потасовки кидает другого с крыльца на асфальт, позже к драке подключается ещё один мужчина, затем число участников конфликта увеличивается. По словам очевидцев, один из мужчин получил серьёзные травмы.

Жители домов № 88 и 86 на улице Горошникова и № 7 на проспекте Мира неоднократно направляли жалобы в полицию, администрацию города, Роспотребнадзор и прокуратуру Свердловской области с просьбой навести порядок и прекратить пьяный дебош среди посетителей увеселительного заведения, которое расположено в доме № 88.

«У нас под окнами постоянно происходят драки и слышится кромешный мат. Рядом расположена школа и гостиница, где живут приезжие. Дебоширы позорят нас перед туристами, которые смотрят на эти драки из окон. Ведь они начинают думать, что все тагильчане такие. Четыре месяца назад мы снова обратились в правоохранительные органы и администрацию города, ответа пока нет. Несмотря на то, что заведения меняются, арендатор остаётся прежним. Ещё из-за кафе в доме появились тараканы и крысы», — рассказал АН «Между строк» житель дома.

Напомним, что у круглосуточного заведения по данному адресу регулярно происходят ночные потасовки. Осенью посетители заведения также устроили у стен дома пьяную драку, после которой на участников были заведены административные дела по статьям «Повреждение имущества» и «Мелкое хулиганство». Ранее здесь же произошла ещё одна массовая драка, в результате которой один из участников конфликта получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь.