В Нижнем Тагиле жильцы дома № 88 на улице Горошникова жалуются на нашествие тараканов (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 88 на улице Горошникова жалуются на нашествие тараканов. По словам местного жителя Андрея (имя изменено. — Прим. ред.), насекомые появились после открытия на первом этаже здания круглосуточного кафе.

На видеозаписи видно, как в первом подъезде многоквартирного дома на каждом этаже, по лестницам и у дверей рассыпана отрава от насекомых. В некоторых местах даже можно увидеть умерших тараканов.

«Круглосуточное кафе является настоящим очагом размножения тараканов и крыс. Поэтому в первом подъезде, в котором, собственно, и располагается заведение, жильцам дома приходится сыпать дуст около своих входных дверей, чтобы хоть как-то уменьшить их количество. А также ещё одной возникшей проблемой являются крысы, которые бегают под подъездом», — сказал Андрей.

Напомним, жители дома жалуются не только на тараканов, но и на постоянные пьяные драки около круглосуточного кафе. Последняя произошла 21 мая ночью. Осенью посетители заведения устроили драку из-за пива и повредили стоящий рядом автомобиль. На участников были заведены административные дела по статьям «Повреждение имущества» и «Мелкое хулиганство». Ранее здесь же произошла ещё одна массовая драка, в результате которой один из участников конфликта получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь.