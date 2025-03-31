Тагильчане смогли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в передвижных пунктах

В минувшую пятницу в двух районах Нижнего Тагила работали передвижные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ. Волонтёры Нижнетагильского медицинского колледжа, общественный фонд «Новая жизнь» и общественная организация «Красный крест» помогли более чем 150 тагильчанам узнать свой ВИЧ-статус.

«Каждый человек решает сам, нужно это ему или нет. Было много людей, которые проходили тестирование в своих рабочих организациях. Многие отказываются, называя разные причины. Людей приходит достаточно, в основном с желанием и удивлением, говоря, что рады или не ожидали такого результата. В основном, это были люди 20-30 лет, конечно, приходили и пенсионеры», — рассказала АН «Между строк» волонтёр Диана.

Тестирование мог пройти любой желающий старше 15 лет. Помимо анонимности и скорости получения результатов, жителям напомнили о возможных способах заражения и объяснили значимость контроля своего здоровья. Журналист АН «Между строк» прошла тестирование и поделилась своим опытом.

«Процедура прошла абсолютно безболезненно. Изначально напомнили о самой ВИЧ- инфекции, а после я сдала кровь. Выдали карточку с моим номером, по которой я смогла получить результат. Я слежу за своим здоровьем, поэтому считаю важным, что люди могут пройти обследование и узнать результат в короткие сроки», — рассказала о процедуре журналист АН «Между строк» Виктория Нестерова.

Областной автопробег «Остановим ВИЧ вместе» проводится более трёх лет в городах Свердловской области. В 2025 году организацией запланировано посетить более 20 городов. Следующим городом для ВИЧ-тестирования станет Первоуральск.

«Определённых цели никто не ставит, люди идут, и это главное. В первую очередь, это забота о своём здоровье. Всё сугубо добровольно и, конечно, для себя. Плюсом, результаты таких тестирований действительны в течение полугода, а значит, если предстоит операция, повторная сдача крови не потребуется. Люди все реагируют по-разному, ведь это всё индивидуально. Часто вижу радость у тех, у которых даже и не было никакого риска. В любом случае, небольшой стресс иногда полезен», — объяснил редакции АН «Между строк» социальный работник общественного фонда «Новая жизнь» Евгений.