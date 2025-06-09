«Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле переиграл «Акрон-2»

В минувшее воскресенье, 8 июня, в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавода» «Уралец-ТС» встречался с тольяттинским «Акрон-2». Уже на 12-й минуте гости открывают счёт, что немного смутило тагильчан, поскольку волжане обычно не отличаются результативностью на чужом поле. Все попытки хозяев быстро сравнять счёт не увенчались успехом, и лишь только на 74-й минуте Александр Подбельцев распечатывает ворота гостей, а через 8 минут, на кураже, он делает дубль.

Следующую встречу «Уралец-ТС» вновь проведёт в Нижнем Тагиле. 14 июня наши ребята сыграют с «Урал-2».