В Нижнем Тагиле в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня, 10 июня, утром в Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП на ГГМ, в котором погиб мотоциклист.

На записи с видеокамеры, опубликованной в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», видно, как в районе дома № 28 на Черноисточинском шоссе водитель автомобиля Lexus начал разворот с крайней правой полосы и выехал перед мотоциклистом, двигавшимся по левой полосе, что привело к трагическим последствиям.

В результате аварии автомобиль получил значительные повреждения передней части, а мотоциклист отлетел на несколько метров от своего транспортного средства и скончался на месте происшествия.

Подробности от ГАИ будут позже.