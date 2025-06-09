В России хотят заменить старые камеры видеофиксации, чтобы повысить собираемость штрафов за нарушения ПДД

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с предложением провести модернизацию действующего парка камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), пишет РБК со ссылкой на документ.

В письме, в частности, сообщается, что устаревшие камеры не позволят выполнить план Минфина по увеличению сбора штрафов с водителей за нарушение ПДД в восемь раз — с 6,4 млрд до 52,8 млрд рублей. В НАС отмечают, что около 30% действующих на российских дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к устаревшим и неэффективным типам устройств. Половина этого количества эксплуатируется от пяти до семи лет, а другая половина — более семи лет.

Например, старые камеры не фиксируют, пристегнут ли человек, использует ли он телефон за рулём, переход пешехода в неположенном месте и другие нарушения. Фиксируются, в основном, превышение скорости и нарушение разметки на дорогах. Кроме того, зачастую камеры фиксируют нарушения одних водителей, но не замечают тех же нарушений у других, что у первых вызывает недовольство.

Современные комплексы фотовидеофиксации могут фиксировать одновременно большее количество полос движения и работать в двух направлениях, а также различать более 60 различных видов нарушений ПДД, в то время как старые — 10–15. Стоимость современных камер с видеоаналитикой составляет от 2 до 5 млн рублей без учёта установки и сервисного обслуживания. По данным НАС, сегодня в России установлено более 30 тысяч дорожных камер.

Напомним, что с 1 января изменились размеры штрафов за превышение скорости: теперь они составляют от 750 рублей до 7,5 тысячи рублей вместо прежних 500 рублей — 5 тысяч рублей. Также была изменена система льготной оплаты штрафов: скидка уменьшена с 50 до 25%, но срок её действия увеличен с 20 до 30 дней.