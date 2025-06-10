ЮУрГУ расширяет меры поддержки: новые скидки и льготы для абитуриентов

Поступить на платное обучение стало выгоднее — ЮУрГУ пересмотрел систему скидок и добавил больше льготных категорий. Проверь, какие бонусы полагаются именно тебе!

Абитуриенты, поступающие на очную форму обучения, могут получить скидку в зависимости от результатов ЕГЭ.

При сдаче трёх экзаменов:

240+ баллов — 10%

200–239 баллов — 5%

При сдаче двух экзаменов:

160+ баллов — 10%

133–159 баллов — 5%

Кроме того, предусмотрена скидка 3% при полной предоплате стоимости за учебный год.

Скидка на оплату обучения предоставляется и поступающим на программы СПО. При условии поступления на очную форму и полной предоплаты скидка составит 3% (есть исключения, рекомендуем обращаться в Приёмную комиссию).

ЮУрГУ реализует комплекс мер для помощи защитникам Отечества и их близким:

Участники СВО (любая форма обучения) — 100% скидка на программы бакалавриата и специалитета.

Дети участников СВО (очная форма):

1 курс — 30% скидка.

2 курс (по итогам двух сессий): «Отлично» и «Хорошо» — 30%; «Удовлетворительно» (без задолженностей) — 15%

3–6 курсы — размер скидки определяется Учёным советом по результатам года.

В этом году расширен перечень льготных категорий для поступления в рамках отдельной квоты:

Герои России и граждане, награждённые тремя орденами Мужества;

дети военных и сотрудников спецслужб, принимавших участие в специальной военной операции (СВО) или в боевых действиях на территории других государств и получивших увечье или заболевание;

участники СВО;

участники боевых действий на территории РФ;

дети участников боевых действий на территории РФ.

Категории особой квоты остаются неизменными:

дети-инвалиды;

инвалиды I и II групп;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

инвалиды с детства;

инвалиды и ветераны боевых действий и военной службы.

Отметим, что в 2025 году ЮУрГУ получил более 250 детализированных целевых мест, и ещё 100 находятся на рассмотрении.

Подробнее: +7 (351) 267-94-52; prkom@susu.ru

Сайт для абитуриента — https://abit.susu.ru/

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Фото: ЮУрГУ