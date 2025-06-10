ЮУрГУ расширяет меры поддержки: новые скидки и льготы для абитуриентов

Поступить на платное обучение стало выгоднее — ЮУрГУ пересмотрел систему скидок и добавил больше льготных категорий. Проверь, какие бонусы полагаются именно тебе!
Абитуриенты, поступающие на очную форму обучения, могут получить скидку в зависимости от результатов ЕГЭ.
При сдаче трёх экзаменов:
- 240+ баллов — 10%
- 200–239 баллов — 5%
При сдаче двух экзаменов:
- 160+ баллов — 10%
- 133–159 баллов — 5%
Кроме того, предусмотрена скидка 3% при полной предоплате стоимости за учебный год.
Скидка на оплату обучения предоставляется и поступающим на программы СПО. При условии поступления на очную форму и полной предоплаты скидка составит 3% (есть исключения, рекомендуем обращаться в Приёмную комиссию).
ЮУрГУ реализует комплекс мер для помощи защитникам Отечества и их близким:
- Участники СВО (любая форма обучения) — 100% скидка на программы бакалавриата и специалитета.
- Дети участников СВО (очная форма):
1 курс — 30% скидка.
2 курс (по итогам двух сессий): «Отлично» и «Хорошо» — 30%; «Удовлетворительно» (без задолженностей) — 15%
3–6 курсы — размер скидки определяется Учёным советом по результатам года.
В этом году расширен перечень льготных категорий для поступления в рамках отдельной квоты:
- Герои России и граждане, награждённые тремя орденами Мужества;
- дети военных и сотрудников спецслужб, принимавших участие в специальной военной операции (СВО) или в боевых действиях на территории других государств и получивших увечье или заболевание;
- участники СВО;
- участники боевых действий на территории РФ;
- дети участников боевых действий на территории РФ.
Категории особой квоты остаются неизменными:
- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II групп;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- инвалиды с детства;
- инвалиды и ветераны боевых действий и военной службы.
Отметим, что в 2025 году ЮУрГУ получил более 250 детализированных целевых мест, и ещё 100 находятся на рассмотрении.
Подробнее: +7 (351) 267-94-52; prkom@susu.ru
Сайт для абитуриента — https://abit.susu.ru/
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Фото: ЮУрГУ