Выпил, украл, протрезвел, вернул. История с кражей картины из шаурмячной на Вагонке закончилась хэппи-эндом (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 2 мая в первой половине дня в заведении общепита «Шаурма № 1» на Вагонке по улице Орджоникидзе, 18, неизвестный мужчина на глазах у посетителей снял со стены картину и покинул помещение.

«Мужчину не смутил ни персонал, протестовавший против его действий, ни посетители заведения», — рассказали очевидцы происшествия паблику «Инцидент Нижний Тагил».

Чтобы попытаться вернуть картину, сотрудники заведения обратились через паблик к похитителю.

«Мужчина!!! С каких пор красть чужое — это нормально?! Если ты узнал своё “личико”, будь добр вернуть картину на место!!! В противном случае будет написано заявление и передано видео в полицию со всеми вытекающими отсюда для тебя последствиями. Лучше верни по-хорошему! Также хотелось бы обратиться к тагильчанам с целью помочь опознать “героя” данного ролика и сообщить ему, что его разыскивают и пока ещё предлагают решить вопрос миром. Учти, мы настроены решительно!» — написали сотрудники шаурмячной.

После этого обращения «любителя искусства», по всей видимости, замучила совесть, и он решил вернуть так понравившуюся ему картину. Он сказал, что взял её, потому что был пьян.

«Картину принесли обратно. Сам принёс. Сказал, что синька был», — сообщили сотрудники заведения.