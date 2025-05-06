В Нижнем Тагиле открыли новый сквер на улице Победы

В Нижнем Тагиле после благоустройства открыли новый сквер на улице Победы. Оно было проведено силами АО «Тагилдорстрой» и местных предпринимателей. В сквере, который расположен недалеко от памятника тагильчанам — Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы, установили скамейки, разбили клумбы и высадили цветы, проложили и заасфальтировали дорожки, установили памятную стелу. В открытии сквера принял участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Сегодня, 6 мая, здесь проходил субботник, в котором приняли участие все желающие внести свой вклад в благоустройство города.

«Работы мы выполняли в свободное время и закончили всё примерно за три недели. Сегодня у нас субботник, и мы сажаем цветы и завершаем этот объект. Конечно, в Нижнем Тагиле нужно больше таких мест, потому что многие здания и ларьки сносят, оставляя после себя печальную картину, как было здесь прежде», — рассказал редакции АН «Между строк» директор АО «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.