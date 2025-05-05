Вандалы снова разрисовали символ Нижнего Тагила — Лисью гору, об этом АН «Между строк» рассказала местная жительница.

«К сожалению, надписи продолжают появляться. 30 апреля они были выполнены белым цветом, сегодня, 5 мая, снова появились красные. Все-таки, думаю, нужно срочно закрасить все надписи в цвет камней, иначе акты вандализма будут продолжаться. Также важно установить видеокамеры в промежутке между светофором и вершиной Лисьей горы», — рассказала АН «Между строк» наша читательница.

Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила пожаловалась на вандальные надписи со свастикой, кельтским и сатанинским (перевёрнутым) крестом, появившиеся на скалах Лисьей горы.