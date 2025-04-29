Вандалы-фашисты-сатанисты разрисовали символ Нижнего Тагила — Лисью гору — нацистской символикой 

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила и пожаловалась на вандальные надписи со свастикой, кельтским и сатанинским (перевёрнутым) крестом, появившиеся на скалах Лисьей горы.

«На днях вандалы на нашей любимой Лисьей горе, символе Нижнего Тагила, разрисовали камни в самом видном месте, после первого лестничного пролёта, который идёт после скульптуры “Гора Лисья” с металлической лисой. Лисья Гора входит в городской экскурсионный пешеходный маршрут “Малахитовая линия” и является главным узнаваемым символом нашего города», — рассказала АН «Между строк» читательница.

Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка, фотографии она сделала в субботу, 26 апреля. После этого она обратилась в городские паблики и оставила комментарий на странице главы города Владислава Пинаева.

27 апреля в пресс-службе мэрии женщине ответили, что по данному факту администрацией Ленинского района направлено заявление в полицию, а надписи закрашены.

«Позавчера там уже всё замазали. Однако очень надеемся, что белый цвет — это временная грунтовка, и город найдёт возможность для чёрной или коричневой краски в цвет нашей любимой Лисьей горы», — говорит женщина.