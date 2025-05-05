Штраф в 15 млн рублей за массовую утечку персональных данных, реестр должников по алиментам и уголовная ответственность за несообщение о диверсии. Топ законов, законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-6 законопроектов, законов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Штрафы при обработке персональных данных

С 30 мая базовые санкции за утечку персональных данных для граждан возрастут с 2–6 тысяч до 10–15 тысяч рублей, для организаций — с 60–100 тысяч до 300–500 тысяч рублей. Также повысятся штрафы за повторные нарушения.

За массовую утечку персональных данных для организаций предусмотрен штраф до 15 млн рублей.

Новая система мониторинга банков

С 15 мая начнёт действовать новая норма об управлении рисками при реализации кредитной организацией мероприятий, противодействующих заключению кредитных договоров без согласия клиента. Банки должны будут разработать документы, регулирующие процедуры управления такими рисками.

Чем будут заниматься банки:

— выявлением случаев и попыток внесения наличных на банковские счета третьих лиц с применением токенизированных платёжных карт через банкоматы или иные технические устройства без согласия владельца;

— приёмом и обработкой информации, полученной от операционного центра национальной системы платёжных карт.

Новый лимит для переводов без счёта

С 30 мая при упрощённой идентификации без открытия банковского счёта граждане смогут переводить не более 100 тысяч рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте.

То же касается и электронных денег. При сумме выше придётся открывать счёт и проходить полную идентификацию личности. Кроме того, увеличится лимит по остатку электронных денежных средств в случае проведения оператором упрощённой идентификации.

Максимальный остаток денег на не персонифицированном электронном средстве платежа повысится с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.

В России появится реестр должников по алиментам

Нормы об этом заработают с 25 мая 2025 года. В базу внесут сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве. Граждан будут уведомлять о включении в реестр или исключении из него в течение суток. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должника ФССП сможет запрашивать в автоматическом режиме информацию у органов власти, иных государственных и внебюджетных фондов, организаций через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Модернизация объектов ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект, направленный на модернизацию объектов ЖКХ.

Документом предлагается:

— обязать компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства утверждать свои инвестиционные программы. В них должны указываться конкретные объекты и объём финансирования.

При помощи этого инструмента появится возможность создавать долгосрочные планы по обновлению и строительству инфраструктуры, направлять амортизационные отчисления, которые учитываются в тарифах, на финансирование инвестиционных программ.

Уголовная ответственность за несообщение о подготовке диверсии

За несообщение в правоохранительные органы о подготовке диверсии будет грозить уголовная ответственность. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

«Закон предполагает внесение поправок в статью 205.6 УК Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за несообщение в органы власти о готовящемся преступлении», — отметил в ходе заседания член комитета по госстроительству и конституционному законодательству Руслан Смашнев.

Наказанием будет штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.