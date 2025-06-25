В Госавтоинспекции Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП с байкером на Индустриальной

В Госавтоинспекции сообщили подробности аварии, в которой пострадал байкер.

ДТП произошло вчера, 24 июня, около 20:15 на улице Индустриальной, около остановки «ЖБИ». По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121, выезжая с парковки, не заметил приближающийся мотоцикл Harley-Davidson. За рулём мотоцикла находился 35-летний мужчина, который двигался в сторону улицы Металлургов.

В результате столкновения байкер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Городскую больницу № 4. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.