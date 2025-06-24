В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной в ДТП пострадал байкер

Вечером 24 июня на улице Индустриальной произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, около остановки «ЖБИ» произошло столкновение автомобиля «Нива» и мотоцикла. В результате ДТП водительская дверь автомобиля получила сильные повреждения, а сам автомобиль развернуло поперёк трамвайных путей. Мотоциклист, вероятно, получил серьёзные травмы, состояние водителя «Нивы» неизвестно. На месте происшествия работают медики скорой медицинской помощи.