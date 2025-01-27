Артист Нижнетагильского драматического театра Сергей Зырянов награждён медалью «За труды в культуре и искусстве»

Артист Нижнетагильского драматического театра Сергей Зырянов получил государственную награду за заслуги в сфере культуры и искусства, об этом сообщается в соцсетях учреждения.

«Указом президента России Владимира Путина артист Нижнетагильского драматического театра Сергей Зырянов удостоен медали “За труды в культуре и искусстве”», — сообщили в театре.

Сергей Зырянов служит в Нижнетагильском драматическом театре более 40 лет. В марте ему исполнится 65 лет. Он известен зрителям по ролям Сергея Петровича в спектакле «Васса Железнова», Начальника вокзала в «Безымянной звезде», Генерала, военного смотрителя Урала в постановке «Демидовы. Версия» и другим спектаклям. Образ Петра Николаевича Сорина в чеховской «Чайке» — 150-я оригинальная роль артиста.

Многие его знают ещё и как автора книг и поэта. Например, в спектакле для юных зрителей «Сказка о рыбаке и рыбке» звучат песни на стихи артиста.

Указ о награждении был подписан 24 января. В Нижнем Тагиле Сергей Зырянов стал первым обладателем этой медали. Этим же указом награждён медалью «За труды в культуре и искусстве» доцент кафедры Екатеринбургского государственного театрального института Андрей Русинов.