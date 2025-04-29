«С этим надо научиться жить, не бежать от этого, не пытаться забыть». Нижнетагильская филармония подготовила премьеру концерта «От имени сердца, от имени жизни» к 80-летию Победы (ВИДЕО)

В Нижнетагильской филармонии очередная премьера. На этот раз публике представят музыкально-драматический концерт «От имени сердца, от имени жизни» (6+) с участием оркестра «Демидов-Камерата», хора «Доместик» имени В. А. Копанева и чтеца Александра Борисова из Екатеринбурга. Концерт посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Журналист АН «Между строк» побывала на репетиции программы в преддверии премьеры.

«Работа над концертом началась ещё в прошлом году. Я благодарен Роману Аранбицкому (руководитель тагильского оркестра “Демидов-Камерата”, — прим. Ред) и Анне Крыловой (музыкант Нижнетагильской филармонии, — прим. Ред) за приглашение и поддержку тех идей, которые возникали в процессе подготовки и ещё продолжают возникать. Очень важно обращаться к таким темам. И не только в юбилейном году. Те строки, которые вошли в литературную часть концерта, в очередной раз перевернули моё представление о военных годах и о людях, которые погибли тогда. И о тех, кто выжил. Мой большой путь внутрь Великой Отечественной войны начался с 55-ой годовщины Победы. С тех пор, каждые 5-7 лет эта тема меня настигает и в очередной раз переворачивает взгляды и память. И всегда крепко ставит на землю. Те травмы и боль, которые пришлось нести нашим дедам и прадедам, не исчезают в одно поколение. Это незримо присутствует во всех нас, хотим мы этого или нет. И с этим надо научиться жить, не бежать от этого, не пытаться забыть», — рассказал чтец и режиссёр программы Александр Борисов.

В концертной программе прозвучат известные песни на тему войны в симфонической обработке, такие как «Журавли», «Священная война», «Эх, дороги...», и малознакомые слушателям произведения, которые со временем перестали исполняться коллективами и музыкантами. Также в концерте прозвучат стихи в исполнении Александра Борисова.

«Многие произведения искусства — стихи, проза, музыка, написанные в войну и после неё фронтовиками, удивительно современны. Это опыт очень смелых и сильных людей. Честных. И все они — не про удаль, а про людей. Про человечность. Как и наш концерт. Он про них, во имя них», — поделился Александр Борисов.

Он занимался подбором литературных произведений для концерта. Музыкальное сопровождение обеспечил дирижёр Нижнетагильской филармонии Романом Аранбицкий.

«Сегодняшний концерт — это одно из многочисленных мероприятий Нижнетагильской филармонии, посвящённое предстоящей знаменательной дате — 80-летии Победы в Великой Отечественной войне. Этот концерт нетрадиционный. Его, наверное, нельзя назвать концертом в привычном смысле этого слова. В преддверии вот этой даты и в той, скажем так, обстановке, информационной атмосфере, в которой мы сейчас все живём, нам показалось, что именно такой формат, такое выстраивание, будет сейчас наиболее актуальным и правильным. То есть это не такой победный концерт, а это то, что должно пробудить в людях определённые чувства, определённые эмоции, самые разные, связанные с этой темой, и сказать им что-то важное именно для сегодняшнего дня», — поделился Роман Аранбицкий.