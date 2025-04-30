Тагильские старшеклассники защитили свои социальные проекты в рамках программы «ЕВРАЗ: Люди будущего»

29 апреля 2025 года в Нижнем Тагиле в отеле Demidov Plaza прошёл итоговый фестиваль программы детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». В реализации проектов детских инициатив приняли участие более 100 старшеклассников тагильских школ. Подростки затронули темы работы с пожилыми людьми, сохранения истории РФ, озеленения и вопросы экологии.

Каждая школа представляла свои разработанные материалы, мероприятия, сайты, комиксы и интерактивы. Оценивалась не только важность предложенной идеи, но и её первичная реализация.

Финальное мероприятие включало в себя проектную галерею, на которой каждая команда представляла свой проект гостям фестиваля в креативном интерактивном формате, и торжественную часть с награждением участников программы дипломами, благодарственными письмами и сертификатами о прохождении образовательной программы по социальному проектированию.

Гости фестиваля голосовали за понравившуюся инициативу, и по итогам голосования приз зрительских симпатий получила команда школы № 5, которая создала проект под названием «Нить поколений».

Фото: центр «Мой бизнес».

«Миссия нашего проекта — помощь в организации различных мероприятий в домах для престарелых. Мы проводили мероприятия в разных организациях для пожилых людей. Для них очень полезна беседа с молодёжью с точки зрения психологии и эмоционального комфорта, ведь не у всех внуков есть возможность приезжать и навещать своих родных», — рассказала редакции АН «Между строк» учитель истории и обществознания школы № 5 Татьяна Логинова.

Ученики 10-го класса этой же школы провели ряд мероприятий и помогли приобрести необходимые для пансионата гигиенические принадлежности.

«Мы посетили дом престарелых, центр социальной защиты населения и ещё несколько организаций, где провели досуговые мероприятия. Например, перед новым годом мы показали сказку “Летучий корабль” и подарили новогодние подарки. Мы одержали победу на промежуточной защите проектов и, получив сертификат, приобрели хозяйственные товары и подарили их пансионату. Сначала нам было очень сложно, потому что мы не понимали психологию общения с людьми в возрасте. Позже, конечно, наша команда получала удовольствие от счастливых лиц и слов благодарности за интересное времяпровождение», — поделились с редакцией АН «Между строк» авторы проекта.

Фото: центр «Мой бизнес».

Главный приз — денежный грант в размере 125 тысяч рублей вручили — команде школы № 100 за проект «ВелоSПарта». Он включает в себя создание велопарковки на территории школы № 100 из не подлежащей ремонту школьной мебели. По мнению авторов, это позволит не только улучшить инфраструктуру для велосипедистов, но и снизить количество отходов. А участие в процессе благоустройства школьной территории, будет способствовать развитию творческих способностей школьников, повысит их экологическую культуру и приверженность к здоровому образу жизни, а также создаст условия для формирования сообщества велосипедистов.

В Нижнем Тагиле продолжается реализация программы по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». Она направлена на вовлечение школьников в проектирование будущего своих городов и реализацию социально значимых проектов. Программа построена по принципу акселератора с встроенной образовательной моделью, призвана сформировать у школьников практические навыки и компетенции, в первую очередь — проектные и предпринимательские, а также подготовить молодое поколение социально ориентированных лидеров.