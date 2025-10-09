«Это было всё равно что украсть драгоценности короны». Жулики похитили из европейских библиотек 170 томов редких изданий Пушкина и Гоголя на 3,3 млн долларов

В течение 2022–2023 годов из библиотек Европы было украдено 170 томов редких изданий русской классики стоимостью около 3,3 млн долларов, пишет газета The Guardian.

Авторами пропавших произведений в основном были А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь. Книги похитили из библиотек Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

Жулики действовали по следующей схеме. Они использовали поддельные документы, заказывали книги из закрытого хранилища библиотек под вымышленными именами, иногда заменяя похищенные книги фальшивками.

Например, в октябре 2023 года молодая пара заказала из закрытого зала университетской библиотеки Варшавы восемь редких изданий XIX века книг Пушкина и Гоголя. Когда они вернулись после перерыва, было обнаружено, что пропало пять книг. После этого случая работники библиотеки выяснили, что за последнее время из библиотеки пропали 74 книги российских классиков. Издание отмечает, что на редких изданиях не были приклеены специальные магнитные полоски, чтобы не повредить книги.

Исчезновение книг стало главной новостью в Польше.

«Это было всё равно что украсть драгоценности короны», — сказал Иероним Грала, бывший дипломат, который помогал университету оценить ущерб.

Библиотека была основана в 1817 году, когда Польшей правил российский царь, и её коллекция формировалась под влиянием исторических связей с Россией.

В 2025 году пятеро человек были признаны виновными в хищениях произведений русской классики на территории восьми стран Евросоюза.