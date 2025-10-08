В Нижнем Тагиле компания ЕВРАЗ потратила 1,5 млн рублей на развитие социально значимых объектов

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа были осуществлены значимые социальные проекты в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», на которые компания выделила около 1,5 млн рублей.

Одним из проектов стало создание нового кабинета с развивающими и тактильными модулями, а также зоной для отдыха и релаксации в детской городской больнице. В рамках создания детской игровой комнаты в неврологическом отделении, лечение в котором проходят в среднем 850 детей в год, были приобретены яркие бизиборды, комплект «сенсорный уголок», сенсорная панель и меловая доска для рисования; игровые модули «Мотоцикл», «Галактика», «Клоун»; тактильная дорожка и ковёр-пазл, детский проектор, а также комоды, стеллаж, кресла-мешки, стол и стулья.

Также при поддержке ЕВРАЗа в парковой зоне около Дворца национальных культур на Руднике им. III Интернационала появился спортивный комплекс и детская игровая зона с песочницей, горкой, качелями и каруселью. Это стало продолжением благоустройства территории, на которой ранее уже были установлены две большие качели, качели-балансир, уличный спортивный тренажёр для пресса, малая архитектурная форма «Мостик» и скамейки.