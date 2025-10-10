В Краснотурьинске мусоровоз насмерть переехал старушку (ВИДЕО)

Смертельное ДТП произошло вчера, 9 октября, во дворе дома № 36 по улице Металлургов в Краснотурьинске. По предварительной информации, при движении задним ходом 46-летний водитель мусоровоза не увидел женщину-пешехода и проехался по ней.

«К сожалению, 89-летняя пострадавшая скончалась в реанимации городской больницы спустя два часа. Для установления всех обстоятельств случившегося будут назначены необходимые экспертизы. Материалы дела переданы в следственные органы», — сообщили в отделении Госавтоинспекции.