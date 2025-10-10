Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Облкоммунэнерго»

10.10.2025 15:14
Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства компании «Облкоммунэнерго» и других активов уральских миллиардеров Артёма Бикова и Алексея Боброва, сообщает ТАСС.
Напомним, 23 сентября силовики задержали совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и его ближайшую соратницу, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных.
После задержания Боброва и Черных, «Корпорация СТС», владеющая активами «Облкоммунэнерго», опубликовала на своём сайте заявление о согласии собственников компании отдать её государству.
Ранее Генеральная прокуратура подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии у владельцев компании «Облкоммунэнерго».