Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Облкоммунэнерго»

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства компании «Облкоммунэнерго» и других активов уральских миллиардеров Артёма Бикова и Алексея Боброва, сообщает ТАСС.

Напомним, 23 сентября силовики задержали совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и его ближайшую соратницу, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

После задержания Боброва и Черных, «Корпорация СТС», владеющая активами «Облкоммунэнерго», опубликовала на своём сайте заявление о согласии собственников компании отдать её государству.

Ранее Генеральная прокуратура подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии у владельцев компании «Облкоммунэнерго».