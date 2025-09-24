Владельцы «Облкоммунэнерго» согласились отдать компанию государству

«Корпорация СТС», владеющая активами крупной энергетической компании Свердловской области «Облкоммунэнерго», согласилась отдать предприятие государству, следует из заявления, опубликованного на сайте корпорации.

«“Корпорация СТС” заявляет о готовности к конструктивному решению спора. В случае если государство будет настаивать на передаче АО “Облкоммунэнерго” в государственную собственность, корпорация готова согласиться с таким требованием в интересах урегулирования ситуации», — сказано в заявлении.

При этом в компании настаивают на правомерности всех своих действий и отмечают, что подавляющая часть активов была приобретена до 2012 года, значительно раньше вхождения АО «Облкоммунэнерго» в корпоративную структуру.

«Активы более позднего периода приобретения также финансировались исключительно из независимых источников, не связанных со спорным предприятием. Вся доказательная база в полном объёме передана суду», — заявили в компании.

Напомним, что накануне силовики задержали совладельца «Облкоммунэнерго», миллиардера Алексея Боброва, и его ближайшую соратницу, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

Ранее Генеральная прокуратура (ГП) РФ подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии у владельцев компании «Облкоммунэнерго».

«Генеральной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, государственного унитарного предприятия Свердловской области “Облкоммунэнерго” и его дочерних структур. В ходе надзора установлено, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний “Корпорация СТС”. Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в судебном иске.

В надзорном ведомстве отметили, что компания имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны, при этом её фактические владельцы живут в Австрии и имеют гражданство этой страны. Получение Биковым и Бобровым контроля над компанией стало возможно благодаря неформальным связям с Анатолием Чубайсом, советником которого Биков являлся с мая 2003 года по июнь 2005 года.

Ответчиками по антикоррупционному иску стали также бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков (в 2012-2016 годы), энергетике и ЖКХ Николай Смирнов (в 2011-2025 годы) и вице-губернатор Олег Чемезов.

По данным ГП, Биков и Бобров, в обход указа президента РФ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», вывели за рубеж часть полученного дохода на сумму более 12 млрд рублей под видом фиктивных займов. В иске генпрокуратуры также отмечается, что действия ответчиков представляют собой незаконное приобретение личного состояния.