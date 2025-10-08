В Нижнем Тагиле силовики проверили общежитие, рынок и стройку в поисках нелегальных мигрантов (ВИДЕО) 

В Нижнем Тагиле прошёл масштабный рейд силовых структур, в котором участвовали сотрудники 482-го военного следственного отдела Следственного комитета России, полиции, военного комиссариата и бойцы ОМОН «Рассвет». Основной целью проверки стало выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, а также россиян, не вставших на воинский учёт после получения гражданства РФ.

Первыми проверку проходили жильцы общежития в промзоне на Тагилстрое. Там, как сообщает ИА «Все новости», мигрантам сдают жильё на условиях рабочего дома — за еду и крышу над головой иностранные граждане работают на стройке или по хозяйству. На месте присутствовал представитель военкомата, который выписывал повестки гражданам, которые обязаны состоять на воинском учёте, но до сих пор не встали на него. Также проверялась регистрация и патент на работу. Тех, кто не смог подтвердить законность пребывания, доставили в отдел по вопросам миграции, а тем, у кого истёк срок регистрации, напомнили о необходимости выезда из России — нарушение грозит запретом на повторный въезд сроком на год.

После посещения общежития сотрудники силовых служб отправились на рынок «Приречный». Рейды на этой торговой точке проводятся регулярно, поэтому большинство работников уже знают порядок действий и заранее держат необходимые документы при себе. Заключительная часть оперативного мероприятия прошла там же, в Приречном районе, на стройке жилого комплекса. Там проверили паспорта, регистрацию и разрешения на работу у строителей.

В результате рейда силовики проверили документы у 60 человек, восьми из которых были вручены повестки для явки в военкомат, ещё несколько человек были доставлены в подразделения МВД для дальнейшего разбирательства.