В Нижнем Тагиле проект спортивно-оздоровительного комплекса не прошёл госэкспертизу. Сроки сдачи переносятся на следующий год

В Нижнем Тагиле переносится срок сдачи спортивно-оздоровительного комплекса, возводящегося на месте бывшей воинской части на Вые. В середине сентября госэкспертиза вынесла отрицательное заключение по проектной документации и инженерным изысканиям по строительству объекта.

Контракт на проектирование и строительство спортивно-оздоровительного комплекса на улице Фрунзе в середине 2024 года получила ЗАО «Стройкомплекс», в начале 2025 года были согласованы внешний вид, а после выбрано название. В мае этого года строительную площадку посещал тогда ещё врио губернатора Денис Паслер, который указал исполнителям на долгие сроки строительства.

В июле 2025 года Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области предостерёг подрядчика от проведения монтажных работ без разрешения на строительство, однако в августе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев всё же заявил о введении объекта в эксплуатацию уже к концу года.

После отрицательного заключения госэкспертизы сроки завершения строительства будут перенесены, как рассказали v-tagile. ru в администрации города, на 2026 год, когда будут устранены замечания и будет получено положительное заключение.