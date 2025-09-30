В ДК НТМК пройдёт необычная выставка-квест, посвященная буквам русского алфавита

Центр культуры и искусства НТМК в новом творческом сезоне продолжает удивлять, радовать и восхищать!

Уже завтра, 1 октября, в 16:00 в Колонном зале ДК НТМК состоится открытие эксклюзивной выставки уникального художника-графика Петра Фролова (г. Санкт-Петербург) под названием «Азбука» (6+).

Выставка представляет собой серию крупноформатных графических работ, каждая из которых посвящена одной букве русского алфавита.

Художник создаёт сложные, многодетальные композиции, где в едином сюжете объединены десятки и даже сотни предметов, начинающихся на определённую букву.

Это не просто дидактическое пособие, а увлекательный квест, интеллектуальная головоломка и пир зрелищности.

В каждой картине зашифровано от 40 до 150+ слов на заданную букву. Например, на букву «Р» художник изобразил 43 предмета . Посетителям предлагается стать соучастниками творчества, интерактивно вступить в игру по поиску всех элементов.

Проект продолжает традиции «Азбуки в картинах» Александра Бенуа, но выводит их на новый уровень, создавая целые вселенные. Работы выполнены в стилистике, сочетающей элементы модерна, стимпанка и авторской сказки.

Экспонаты выставки будут интересны как детям младшего школьного возраста, только постигающим науку чтения, так и взрослым, развивающим свою эрудицию.

Не упустите шанс посетить уникальную выставку в нашем родном городе!

Выставка открыта для посещения по будням с 10 до 16 часов. Стоимость входного билета — 100 рублей.