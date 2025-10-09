В Североуральске судят бывших гаишников за вымогательство у предприятия щебня

В Североуральском городском суде стартовал процесс по резонансному уголовному делу. Перед судом предстали бывший исполняющий обязанности начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ Геннадий Сафронов и бывший старший инспектор ДПС Александр Фишер.

По данным следствия, бывшие силовики создали преступную группу и систематически вымогали взятки у представителей компании «Уральский щебень». В обмен на «лояльность» к водителям предприятия и отказ от фиксации нарушений правил дорожного движения они требовали оплату не деньгами, а стройматериалами, а именно щебнем на сумму свыше 33 тысяч рублей.

Кроме того, Геннадию Сафронову инкриминируется мошенничество, связанное с использованием служебного положения. По информации следствия, он причастен к хищению имущества двух горнодобывающих предприятий региона.

Оба фигуранта находятся под домашним арестом до 24 марта 2026 года. Они были уволены из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Следственные действия продолжаются.