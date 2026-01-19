Бывший замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда объявлен в федеральный розыск

Бывший заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда объявлен в федеральный розыск, следует из базы данных на сайте МВД.

Там сказано, что Гайда «разыскивается по статье УК», но по какой именно, не уточняется. По данным СМИ, бывшего чиновника ищут по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Предположительно, сейчас он находится в одной из стран Евросоюза.

Сергей Гайда был назначен на пост заместителя министра в марте 2014 года.