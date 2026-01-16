Тагильский weekend топ-7: арт-медиация, драматургическая лаборатория, выставка экспонатов музея восковых фигур и кунсткамеры, мастер-классы по живописи и чеканке

О том, чем заняться 17 и 18 января

Кто-то экстрагирует Мадуро из Венесуэлы, а кто-то кофеин из зёрен. Ну а наша традиционная пятничная подборка поможет вам найти самые интересные мероприятия в городе, чтобы весело и с пользой провести эти холодные зимние выходные.

Арт-медиация в зале Русского искусства (6+)

17 января в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Арт-медиация — это глубокий и интересный формат общения с посетителями в музейном пространстве. Медиация построена на впечатлениях посетителя и эмоциональном переживании искусства. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Мастер-класс «Натюрморт» (6+)

18 января в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В творческой студии «Рисуют все» будет проводиться мастер-класс по теме «Натюрморт». С собой необходимо взять бумагу формата А3 и сангину.

Мастер-класс «День чеканки» (6+)

17 января в 11:00 и 14:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на уникальный мастер-класс по художественной обработке металла, где вы сами создадите памятный сувенир. Как вода в Крещение обретает особую силу, так и холодная металлическая пластина в ваших руках пройдет через свое «крещение» — творческое преображение. Вы унесёте с собой не просто предмет, а воплощенный в металле образ тепла, света и доброты.

Показ фильма «Смешная девчонка» (12+)

18 января в 16:00

в креативном кластере САМОРО.док

Перед просмотром будет вводное слово от киноведа Кирилла Ваганцева. Фильм посвящён жизни и карьере бродвейской кинозвезды и комедийной актрисы Фанни Брайс и её бурным отношениям с предпринимателем и игроком Ники Арнштейном. «Смешная девчонка» (12+) считается одним из величайших музыкальных фильмов. Он основан на оригинальной бродвейской постановке, сценарий к которой написала Изобель Леннарт, а музыку — Джул Стайн. Спектакль был сенсацией и выдержал более 1300 представлений. Киномюзикл вышел в 1968 году и стал тогда самым дорогим и кассовым, собрав в прокате 58,5 миллиона долларов.

Песни под гитару (0+)

17 января в 18:00

в ТРЦ Depo

Споёт под аккомпанемент гитары тагильский музыкант Дмитрий Перов.

Музей восковых фигур и выставка анатомических редкостей (6+)

с 1 января по 23 февраля с 11:00 до 20:00

в ТРЦ Depo

Музей восковых фигур — это выставка, на которой представлены герои любимых фильмов «Властелин колец» (12+), «Гарри Поттер» (6+) и исторические персоны: Пётр I, Екатерина II, Николай II, Распутин и другие. Также вам будут представлены архивы кунсткамеры. И многие посетители смогут открыть для себя новое образовательное пространство, которое несомненно расширит границы познания окружающего мира. На мероприятии посетители смогут ознакомится с особенностями строения человеческого тела, влияние на него современной среды обитания и вредных привычек, таких как курение, алкоголизм, наркомания и других. Экспонаты могут шокировать, но имеют очень важный познавательный аспект не только для специалистов, но и для студентов и школьников, потому что прежде всего они служат пропаганде здорового образа жизни.

Драматургическая лаборатория «Температура плавления» (12+)

17 и 18 января

в Новом Молодёжном театре

Инициаторы проекта приглашают на открытие драматургической лаборатории «Температура плавления» 17 января в 14:00. Вы сможете пообщаться с участниками проекта, руководителем лаборатории и драматургом Элиной Петровой, представителями НМТ и музея им. А. П. Бондина. А 18 января в 12:00 состоится открытая лекция Элины Петровой — начало в 12:00. Принять участие в лаборатории могут все желающие. Необходима предварительная регистрация.