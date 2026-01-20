За пьяную езду суд конфисковал у 34-летнего тагильчанина автомобиль

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Тагильчанин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

«В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем представлены доказательства того, что 25 октября 2025 года, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мужчина вновь в состоянии опьянения управлял технически исправным автомобилем “Лада Калина”. В ходе передвижения водитель у дома № 3 по улице Западной в Нижнем Тагиле был остановлен сотрудником ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России “Нижнетагильское”. При прохождении освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.

Кроме того, на основании п. «д» ч. 1 ст. 104 УК РФ суд конфисковал и обратил в собственность государства автомобиль, принадлежавший осуждённому.

Вступил ли приговор в законную силу, в прокуратуре не уточнили.