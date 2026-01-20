В Перми разыскивают пропавшего 41-летнего уроженца Нижнего Тагила Егора Тронина

В Пермском крае разыскивают 41-летнего уроженца Нижнего Тагила Егора Тронина, который в течение нескольких лет жил и работал в Перми и перестал выходить на связь в начале декабря.

С просьбой о помощи в розыске обратилась сестра пропавшего, Мария Казанцева, сообщает «КП–Пермь». Женщина рассказала, что очень переживает за брата. По её словам, последний раз они общались 4 декабря прошлого года — Егор позвонил ей, чтобы поздравить с днём рождения. Настроение у него было хорошее, и никаких тревожных намёков на возможные проблемы женщина не услышала.

Мужчина более 11 лет находился в разводе, последние годы проживал в Перми один, работал газорезчиком в ООО «ЛомСпецПром» и незадолго до исчезновения был повышен до руководителя производственной площадки. По словам родственников, мужчина был ответственным и стабильным человеком и серьёзно относился к работе. 10 декабря он выходил на связь с коллегами и обсуждал рабочие вопросы. Уже 12 декабря он должен был выйти на смену, однако на работе так и не появился и даже не пришёл за зарплатой 15 декабря.

Егор Тронин проживал на втором этаже дома № 9 на улице Краснополянской в съёмной квартире, однако установить точный адрес проживания не удалось. По словам Марии, она не знает номер квартиры, а поквартирный обход сотрудников полиции ни к чему не привёл. В Перми женщина написала заявление о пропаже и вернулась в родной Нижний Тагил. По её словам, мужчину должны были объявить в федеральный розыск.

«В полиции мне сказали, что если бы с братом что-то случилось в квартире, то запах бы уже стоял, и хозяин квартиры давно бы задался вопросом, почему жилец не платит аренду — прошло уже больше месяца. Известно, что Егор никуда не выезжал, по крайней мере, никаких билетов по своему паспорту он не покупал. В больницы за медицинской помощью тоже не обращался, информации о нем в морге нет», — рассказала Мария Казанцева.

Сотрудники полиции проверили банковскую карту пропавшего, но, кроме поступления заработной платы, никакие операции по ней не производились. По одной из версий, которую обсуждали в ходе поисков, Егора забрали в работный дом, однако сестра мужчины считает её маловероятной, так как он не злоупотреблял алкоголем, не имел вредных привычек и всегда выглядел как обычный благополучный человек.

Родственники пропавшего продолжают надеяться на любую информацию о его местонахождении и просят откликнуться всех, кто мог видеть Егора Тронина или знает, где он может находиться.