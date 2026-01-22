ЕВРАЗ Маркет расширяет возможности металлосервисных услуг в Нижнем Тагиле

В конце 2025 года компания ЕВРАЗ Маркет ввела в эксплуатацию новую линию антикоррозийной обработки на своём сервисном металлоцентре (СМЦ) в Нижнем Тагиле. Это расширение возможностей позволяет клиентам компании в регионе значительно увеличить срок службы металлоконструкций и снизить затраты на производство.

Современная установка Rosler для дробеструйной очистки обеспечивает обработку двутавровых балок, фасонного, сортового и листового проката, а также других простых металлоконструкций, соответствующих техническим параметрам оборудования.

Последующее нанесение грунтовки создаёт прочное сцепление и повышает механическую устойчивость поверхности. Применение основного покрытия увеличивает срок службы изделий в 2,5 раза.

Мощность новой линии составляет 1500 тонн продукции ежемесячно.

«Запуская новые производственные проекты, мы, в первую очередь, руководствуемся потребностями клиентов. Площадка в Нижнем Тагиле – крупнейший производственный и логистический хаб ЕВРАЗа — даёт возможность дотянуться до покупателей в любой части страны. Новая линия обеспечит наших партнёров дополнительными востребованными услугами и усилит клиентский сервис ЕВРАЗ Маркета», — подчеркнула генеральный директор компании Наталия Береза.

СМЦ ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле является ведущим центром металлосервисных услуг в рамках ЕВРАЗ Маркета. Уже третий год подряд он перерабатывает до 6000 тонн проката ежемесячно, поставляя высококачественную металлопродукцию во все регионы России и партнёрам из стран СНГ.