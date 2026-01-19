В Нижнем Тагиле стартовала творческая лаборатория «Температура плавления», где 10 её участников напишут пьесу, которую поставит Новый Молодёжный театр 

В Нижнем Тагиле 17 января на площадке Мемориально-литературного музея им. А. П. Бондина состоялось открытие драматургической лаборатории «Температура плавления» в рамках междисциплинарного проекта «МузейТеатр».

10 участников лаборатории, прошедших отбор, вместе с драматургом Элиной Петровой напишут пьесу, в которой будут исследовать собственный жизненный опыт, индустриальное наследие горнозаводской цивилизации, синтез производства и искусства. По этой пьесе режиссёр Борис Павлович создаст спектакль с актёрами Нового Молодёжного театра (НМТ), премьера которого состоится осенью 2026 года.

На первом занятии лаборатории прошли экскурсия по экспозиции музея, тренинг с актёрами НМТ и мастер-класс с Элиной Петровой, которая принимала участие в мероприятии по видеосвязи. Будущие авторы пьесы получили от неё задание, написать эссе на тему «Про завод и про меня», где должны быть история, внутренний монолог, эпистолярный монолог (письмо) и что-то, что автор посчитает возможным ещё добавить в текст, «всё, что накопилось», как сказала Элина Петрова.

«Проект посвящён коллаборации музея и театра в городах России. Его уникальность в том, что он родится в пространстве музея, а театр здесь задействован как источник энергии, он приглашает шагнуть в эту интересную, экспериментальную историю вместе, открыть много нового для себя и создать свою историю на соединении театра и музея», — рассказала АН «Между строк» куратор проекта в пяти городах России Наталья Абакшонок.

Первая сессия лаборатории продлится с 17 по 21 января, вторая пройдёт со 2 по 15 марта.

«Я всегда хотела писать. Есть разные истории, и из реальной жизни, и выдуманные, которые хочется рассказать. И вот, неожиданно, представился такой шанс попробовать научиться писать профессионально и даже реализовать написанное в виде пьесы. Узнала про Элину, стала знакомиться с её работой, это вызвало интерес. Поэтому, я просто не могла пропусть эту лабораторию», — рассказала АН «Между строк» участница проекта Екатерина Котельникова.

Также участники выполнили несколько упражнений и тренингов на написание диалогов и придумывание захватывающих историй.

«Я работаю в социальной службе. Когда узнала о проекте, решила принять в нём участие и попробовать в нём свои силы. Есть желание научиться создавать интересные истории», — рассказала АН «Между строк» участница лаборатории Мария Ахаинова.

В конце занятия начинающие драматурги получили домашнее задание от Элины Петровой — написать монолог о своих отношениях с заводами и производствами.

«Проект послужит творческому росту и музея, и театра. Одна из его важнейших задач в том, чтобы любой человек, например, работник крупного предприятия, понимал, что творческое начало есть в любой профессии. И не случайно площадкой выбран музей имени нашего тагильского писателя Алексея Петровича Бондина, который тоже был простым рабочим и при этом создавал серьёзные литературные произведения. Участниками проекта стали люди из разных сфер деятельности, в том числе и работники производств», — рассказала АН «Между строк» директор НМТ Наталия Мозжакова.

Проект реализуется при поддержке Фонда Потанина в рамках благотворительной программы «Музей без границ».