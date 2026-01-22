В Нижнем Тагиле продолжается бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Администрация города напоминает, что все желающие смогут анонимно пройти экспресс-тестирование:

26 января с 16:00 до 19:00 в районе железнодорожного вокзала, напротив магазина «Со СМАКом».

27 января с 16:00 до 19:00 в кинотеатре «Родина» (главный вход, цокольный этаж).

«Уважаемые жители города! 26 и 27 января у вас будет возможность принять участие в акции “Узнай свой ВИЧ-статус!”. Тестирование на ВИЧ-инфекцию проходит анонимно и бесплатно для жителей в возрасте 16 лет и старше», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2025 году в Свердловской области у 50 человек, прошедших обследование в тест-мобиле, выявили ВИЧ-инфекцию. Всего экспресс-тестирование прошли более 5 тысяч жителей региона.