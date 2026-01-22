Мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России

Специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис») обнаружили в даркнете выгрузку данных по 10 тысячам российских садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), что составляет около 10% от общего их числа в стране. Факт появления данных аналитики считают этапом в подготовке массовых мошеннических атак на владельцев загородных участков, сообщает «Лента.ру».

Обнаруженные данные содержат информацию о юрлицах СНТ: название, адрес, ИНН, телефон, электронную почту. Более 90 процентов e-mail адресов размещены на публичных почтовых сервисах, что повышает вероятность их взлома, в том числе с использованием паролей из ранее утекших баз данных.

Другой риск, по словам экспертов, связан с тем, что многие почтовые ящики СНТ на бесплатных сервисах не используются и считаются «заброшенными», поэтому мошенники могут перерегистрировать такие адреса и использовать в своих целях, например, делать рассылки владельцам участков.

Специалисты рекомендуют владельцам дачных участков быть бдительными: перепроверять любые письма и уведомления, даже если они приходят с официальных адресов, и подтверждать информацию через альтернативные каналы связи, например, по телефону с председателем СНТ или лично.