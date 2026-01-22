Уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов выбран капитаном команды российских звёзд

Руководство Континентальной хоккейной лиги определилось с капитанами команд, которые примут участие в ежегодном «Матче Звёзд» (6+) в Екатеринбурге. Как сообщается на официальном сайте КХЛ, уроженец Нижнего Тагила и нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов назначен капитаном российских звёзд KHL RUS Stars. В сезоне 2025/2026 на счету Радулова 39 (19+20) очков в 48 матчах. Для третьего бомбардира в истории КХЛ этот звёздный уикэнд станет восьмым в карьере. Тренеры KHL RUS Stars — Дмитрий Квартальнов из минского «Динамо» и Анвар Гатиятулин из «АкБарса».

Напомним, в этом году «Матч Звёзд» будет организован в новом формате. Команда-хозяйка, KHL Ural Stars, будет составлена из игроков клубов «Автомобилист», «Трактор», «Металлург» и «Салават Юлаев». Соперниками KHL Ural Stars станут три другие команды, в которые войдут игроки из оставшихся 18 клубов лиги. Первая команда, KHL World Stars, будет включать легионеров, выступающих в КХЛ, а также белорусских и казахстанских хоккеистов. Вторая команда, KHL RUS Stars, соберёт лучших игроков из России, а в сборную молодых звёзд KHL U23 Stars войдут хоккеисты, родившиеся после 1 января 2003 года.

Капитаном команды KHL Urals Stars выбран защитник «Металлурга» Егор Яковлев, который примет участие в своем четвёртом «Матче Звёзд». В текущем сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 25 (5+20) очков в 42 матчах. Тренеры: Андрей Разин («Металлург») и Николай Заварухин («Автомобилист»).

Сборную легионеров KHL World Stars за собой поведёт лучший бомбардир сезона Сэм Энэс из минского «Динамо», на счету которого 57 (22+35) очков в 46 играх. Для Энэса уральский «Матч Звёзд» станет вторым в карьере. Тренерами команды заявлены Галлан Жерар из Shanghai Dragons и Михаил Кравец из «Барыса».

Неделя «Звёзд хоккея - 2026» стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля пройдёт первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов хоккейного мастерства и решающие игры турнира.