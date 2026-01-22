В Нижнем Тагиле обнаружили 20 тонн неучтённого риса

Накануне, 21 января, в Нижнем Тагиле обнаружили 20 тонн риса, привезённых без уведомления уполномоченных органов о перевозке подкарантинной продукции, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Специалистом Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при мониторинге базы данных федеральной государственной информационной системы в области карантина растений «Аргус-Фито» было установлено, что общество с ограниченной ответственностью не предоставило информацию о прибытии груза из Краснодарского края.

Предприятие нарушило карантинные фитосанитарные требования, установленные российским законодательством, не внеся записи о транспортировке товара в электронную систему и не погасив карантинные сертификаты.

Управлением Россельхознадзора организации было объявлено предостережение о недопустимости игнорирования обязательных нормативных актов в сфере карантина растений.