«Тагильская эстетика». Невозмутимый тагильчанин заснял драку двух мужчин у продуктового магазина на Красном Камне

В Нижнем Тагиле очевидец снял на видео уличную драку возле магазина «На перекрёстке» на улице Карла Либкнехта. Запись, опубликованная в социальных сетях, запечатлела момент, когда двое мужчин активно выясняли отношения прямо у входа в торговую точку.

Ещё двое находившихся рядом мужчин практически не вмешивались в происходящее: один молча наблюдал за файтингом, второй держал куртку одного из участников конфликта, выступая в роли группы поддержки.

Автор видео иронично назвал увиденное «тагильской эстетикой». Местные жители отмечают, что подобные инциденты у этого магазина происходят регулярно.

«Я там бываю периодически — в этом районе действительно такой вайб. При этом продавщицы в магазине вежливые, но всех местных бузотёров держат в страхе», — пояснил АН «Между строк» один из местных жителей.